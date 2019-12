गैंगरेप-मर्डर के आरोपियों का हैदराबाद पुलिस ने किया एनकाउंटर, टॉप ट्रेंड कर रहा है #Singham, लोग बोले- 'अब मिली शांति...'

तेलंगाना (Telangana) में रेप कांड के चारों आरोपियों का एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) कर दिया गया है. इन चारों आरोपियों पर महिला वेटेरनरी डॉक्टर के साथ रेप का आरोप था. पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में सभी आरोपी मारे गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह एनकाउंटर आज तड़के 3 बजे हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस इन चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी ताकि 'सीन ऑफ क्राइम' (रिक्रिएशन) की जांच की जा सके. लेकिन उनमें से एक आरोपी पुलिसकर्मी का हथियार छीन कर भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगर यह आरोपी भाग जाते तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता इसलिए पुलिस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और जवाबी फायरिंग में चारो आरोपी मारे गए. ट्विटर पर #hyderabadpolice और #singham जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. लोग हैदराबाद पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग उन्‍हें रियल लाइफ का सिंघम बता रहे हैं.

Good news coming from Hyderabad. Sometimes, we need action, not the business of law. Hyderabad was, is and should remain safest city for women! Lessons to learn for other states. #Singham Well done!