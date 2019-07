इस TikTok Video के कारण निकाले गए दो डॉक्टर, अस्पताल में Arijit Singh के गाने पर बना रहे थे वीडियो

टिक-टॉक को लेकर ताजा घटना क्रम में यहां के सरकारी गांधी अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया. अस्पताल में शूट हुए वीडियो के वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टरों ने अस्पताल के अंदर वीडियो को शूट किया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था.

अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करने का दोषी पाया, जहां हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं.

घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टरों को निलंबित करने के साथ-साथ फिजियोथेरेपी विभाग के इंचार्ज को भी नोटिस भेजा है. विभाग ने भी घटना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं.

#TikTok is costly. It costs lives & careers.

In this case, it has cost career for two physiotherapy students of different colleges. Gandhi hospital #Hyderabad terminated their internship after the videos went viral.#tiktokindiapic.twitter.com/ys78hNftns — P Pavan (@pavanmirror) July 26, 2019

अस्पताल के अधिकारियों ने साफ किया कि दोनों डॉक्टर गांधी मेडिकल कॉलेज के नहीं हैं बल्कि दूसरे कॉलेज से हैं. वह यहां केवल इंटर्नशिप कर रहे थे.

इस महीने सरकार द्वारा संचालित संस्थान में इस तरह की यह दूसरी घटना है.

इस महीने के शुरू में खम्मम नगर निगम के सात संविदा कर्मचारियों को कार्यालय में उनके टिक-टॉक वीडियो शूट के बाद वेतन कटौती का सामना करना पड़ा था.

One of the four #TikTok videos done by two students of physiotherapy that led to their apprenticeship being suspended by #Gandhi hospital in #Hyderabad. Full story on the website pic.twitter.com/jf55QpTuIe — Filter Kaapi (@FilterKaapiLive) July 27, 2019

19 जुलाई की दूसरी घटना में तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली का पाता फुरकान अहमद अपने दोस्त के साथ एक टिक-टॉक वीडियो में दिखाई दिया था.

पुलिस महानिदेशक के नाम से पंजीकृत और मंत्री के काफिले की एक आधिकारिक गाड़ी पर बैठकर उन्होंने टिक-टॉक के लिए वीडियो शूट किया था.

अहमद के दोस्त ने तेलुगू फिल्म 'डॉन' के एक दृश्य को दोहराते हुए वीडियो शूट किया था, जिसमें उसे एक पुलिस अधिकारी का गला काटने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है.

बाद में अपने पोते की हरकत के लिए गृह मंत्री ने माफी मांगी.

अभी हाल ही में गुजरात में पुलिस स्टेशन में टिकटॉक वीडियो बनानी वाली पुलिसकर्मी अल्पिता चौधरी को भी सस्पेंड कर दिया गया. लेकिन निकाले जाने के बाद भी उनका वीडियो बनाने का सिलसिला थमा नहीं.

यहां देखिए सस्पेंड होने के बाद बनाया वीडियो...

वहीं, पुलिसकर्मी अल्पिता चौधरी इस वीडियो के चलते निकाली गईं.

Lady police constable in Mahesana district of North Gujarat faces disciplinary action after her TikTok video shot in police station goes viral pic.twitter.com/7NWXpXCh8r — DeshGujarat (@DeshGujarat) July 24, 2019

इनपुट - आईएएनएस