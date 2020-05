सड़क पर आकर तेंदुए ने मचाया आतंक तो कुत्तों ने दबोची पूंछ और फिर... देखें Fight का पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग भागते हुए सड़क पर आते हैं. एक शख्स ट्रक पर चढ़ जाता है तो दूसरा घर में घुसने की कोशिश करने लगता है. वो घर में नहीं घुस पाता तो ट्रक पर चढ़ने लगता है. तभी तेंदुआ आता है और उसके पैर पकड़ लेता है. शख्स जैसे तैसे ट्रक पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है. तेंदुआ फिर एक घर में घुसने की कोशिश करने लगता है. तभी कई आवारा कुत्ते तेंदुए के पास आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं. कुछ देर चली इस फाइट के बाद तेंदुआ वहां से निकल जाता है.

देखें Video:

Leopard vs Dogs. Somewhere in India. But such is not new. Feral dogs do corner leopards & leopards love hot-dogs, when we they get chance. Via Whatsapp. pic.twitter.com/I4saHVfSl6