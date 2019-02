शॉपिंग मॉल 10 रुपये में बेच रहा था साड़ी, 400 महिलाओं ने मचाया बवाल, तोड़ दिया शटर और... देखें VIDEO

Telangana के हैदराबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. हैदराबाद के CMR मॉल ने एक ऑफर निकाला. जिसको सुनकर इतनी भीड़ लग गई कि भगदड़ मच गई. ये मॉल ऑफर सिर्फ 10 रुपये में साड़ी बेच रहा था. साड़ी खरीदने के लिए 400 महिलाएं अचानक पहुंच गई और भीड़ लग गई. पुलिस के मुताबिक, यहां कई लोग जख्मी हो गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

मॉल में चोरी की भी खबरें आईं. एक महिला ने बताया कि उनकी सोने की चेन, 6 हजार रुपये और डेबिट कार्ड चोरी कर लिया गया. लोकल पुलिस मॉल में पहुंची और जांच में जुट गई. Siddipet town के इंस्पेक्टर ने बताया कि मॉल के मैनेजर को इस लापरवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया है.

Telangana- Stampede at CMR showroom in Siddipet. The store had a special offer- a saree for rupees 10 only.! Crowd just barged in as the gates opened. Reportedly more than 15 people were injured and a woman also a gold chain, which was snatched from her neck. #Telanganapic.twitter.com/4x0gNFw0AE