एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए दो किलोमीटर दौड़ा पुलिसवाला, IPS बोला- 'खाकी कभी थमेगी नहीं...' - देखें Video

हालांकि यह घटना सोमवार को हुई थी, लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया पर उभरी एम्बुलेंस के आगे चल रहे जी बबजी के एक वीडियो के बाद इसने ध्यान आकर्षित किया. वह ड्यूटी के दौरान रास्ता साफ करने के लिए दो किलोमीटर तक भागे. ताकी एम्बुलेंस को कोई बाधा नहीं आए. वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है, जिससे उसे बहुत प्रशंसा और सराहना मिली है.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल कुमार ने वीडियो ट्वीट किया और क्लिप साझा करते हुए बबजी की प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, 'हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बबजी एम्बुलेंस के लिए रास्ते साफ करने के लिए दौड़े, वेल डन. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस हमेशा लोगों के लिए है.'

देखें Video:

HTP officer Babji of Abids Traffic PS clearing the way for ambulance..Well done..HTP in the service of citizens..@HYDTPpic.twitter.com/vFynLl7VVK