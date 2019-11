हैदराबाद में आपस में टकराईं दो ट्रेनें, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल दहला देने वाला VIDEO

हैदराबाद (Hyderabad) में सोमवार को कचेगुडा रेलवे स्टेशन (Kacheguda Railway Station) पर दो यात्री ट्रेनों में आमने-सामने की टक्कर हो गई. काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर लिंगमपल्ली-फलकनुमा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम(एमएमटीएस) ट्रेन कुर्नूल -सिकंदराबाद रेलवे इंटरसिटी एक्सप्रेस(17028) से टकरा गई. इस घटना में 13 लोग घायल हो गए. सोशल मीडिया पर अब हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर शेयर किया है.

देखें VIDEO:

#WATCH: CCTV footage of the collision between Lingampalli-Falaknuma train & Kurnool City-Secunderabad Hundry Express at Kacheguda railway station, earlier today. 12 people were injured in the accident. pic.twitter.com/AaDz3Q8lnK