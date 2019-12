हैदराबाद में बलात्कार-हत्याकांड के बाद फूटा महिलाओं का गुस्सा, बोलीं- '7 बजे के बाद मर्द...' देखें Video

हैदराबाद (Hyderabad) में एक महिला पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या (Veterinary Doctor Rape-Murder Case) की संसद के दोनों सदनों में कड़ी निंदा की गयी और विभिन्न राज्यों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए. इस घटना के विरोध में हैदराबाद और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहा. छात्रों, वकीलों और अन्य ने रैलियां निकालीं और मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को मौत की सजा दिये जाने की मांग की. इसी बीच एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मर्दों को शाम 7 बजे के बाद घरों में रहने को कहती दिख रही हैं.

फरहान अख्तर ने महिलाओं की सुरक्षा पर किया ट्वीट, बोले- अगर राजनैतिक पार्टियां सुनिश्चित करती हैं तो...

वायरल वीडियो में महिला कहती हैं, ''क्यों महिलाएं शाम 7 बजे के बाद घर में रहें, मर्द क्यो नहीं? सारे मर्द शाम 7 बजे के बाद घर में रहें. क्योंकि इसका बड़ा कारण वही हैं. अगर ऐसा होता है तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी. पुलिसक्रमी या मेरे भाई या कोई अन्य व्यक्ति मेरी सुरक्षा नहीं करे. चूंकि समस्या का कारण आप हैं, आप शाम 7 बजे के बाद घर पर रहें.''

TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ने किया जया बच्चन का समर्थन, कहा- रेपिस्टों को कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं

देखें Video:

This is the voice of the women of India.

"I don't want man to sareguard me. I want to say, 'you are the cause of the problem. You stay behind. Let the world be free.'"



How long can we continue ignoring her? pic.twitter.com/o0rGlq9QbS