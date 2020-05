कोरोना वॉरियर्स को सेना का सलाम, हेलीकॉप्टर से की फूल की बारिश, देखें Video

दिल्ली: भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट ने राजपथ पर उड़ान भरी साथ ही covid19 के सभी वॉरियर्स का इस अंदाज में आभार व्यक्त किया.

Delhi: Indian Air Force aircraft flypast over Rajpath to express gratitude towards medical professionals and all frontline workers in fighting COVID19 pic.twitter.com/EsYWLWy3C5 — ANI (@ANI) May 3, 2 020

मुंबई: सभी कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुंबई में भी IAF के Su-30 विमान से सलामी दी गई. मुंबई के मरीन ड्राइव पर भारतीय वायु सेना के विमान एसयू -30 से COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी कोरोना वॉरियर्स को इस खास अंदाज में सलामी दी गई.

#WATCH IAF's Su-30 aircraft flypast in Mumbai to express gratitude towards medical professionals and all frontline workers in fighting COVID19 pic.twitter.com/aQcX1ypKbs — ANI (@ANI) May 3, 2020

#WATCH Indian Air Force aircraft showers flower petals on Victoria Hospital in Bengaluru to express gratitude towards health workers for their contribution in the fight against #COVID19 pandemic. #Karnatakapic.twitter.com/bkBfj80kqk — ANI (@ANI) May 3, 2020

भारतीय वायु सेना के विमान से बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में फूलों की बारिश

उड़िसा के भुवनेश्वर में इस अंदाज से मेडिकल स्टाफ को वायु सेना द्वारा सलामी दी गई.

#WATCH Indian Air Force aircraft flypast Kalinga Institute of Medical Sciences in Bhubaneswar to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. #Odishapic.twitter.com/ZjcqO7kTe1 — ANI (@ANI) May 3, 2020

गोवा की राजधानी पणजी के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को covid19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए नौसेना के हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई.

#WATCH: Navy chopper showers flower petals on Goa Medical College in Panaji to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/fhIz1pQlpM — ANI (@ANI) May 3, 2020

IAF चॉपर से पंचकूला के सरकारी अस्पताल पर फूलों की बारिश की गई. साथ ही COVID19 से लड़ने वाले डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना के बैंड अस्पताल के बाहर कार्यक्रम करते नजर आए.



Delhi: Chopper of the Indian Air Force showers flower petals on the Police War Memorial in order to express gratitude and appreciation towards the police officials#COVID19pic.twitter.com/HTr0K7zt2h — ANI (@ANI) May 3, 2020

यह उन हॉस्पिटल के नाम हैं जिनपर सेना की हेलीकॉप्टर द्वारा इस खास समय पर फूलों की बारिश की जाएगी राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पर समय 11.30 AM गुरु तेगबहादुर हॉस्पिटल पर समय- 11.32 AM लोक नायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल पर समय- 11.35 AM राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पर समय -11.38 AM सर गंगा राम हॉस्पिटल पर समय- 11.40 AM बाबा साहिब अंबेदकर हॉस्पिटल पर समय 11.45 AM