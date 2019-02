जैश के ठिकानों पर IAF का हमला, बरसाए हजार किलो के बम, वीरेंद्र सहवाग बोले- Boys Played Well

भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) का बदला लिया है. भारतीय वायुसेना (Air Strike By India) ने सोमवार की देर रात करीब 3.30 बजे मिराज के 12 फाइटर जेट से हमला किया और मुजफ्फराबाद, बालाकोट (Balakot) और चकोट में स्थित आतंकी कैंप पर बमबारी कर उसके कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया. विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा- 'हमें सूचना मिली कि वे देश में और फिदायीन हमले कर सकते हैं. इसके बाद भारत ने बालाकोट में जैश के कैंप पर कार्रवाई की. जिसमें जैश (JEM) के आतंकी और ट्रेनर ढेर हुए हैं. जैश कमांडर युसूफ अजहर भी मारा गया.' इस पर भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सहवाग ने लिखा- 'लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे #airstrike'

The boys have played really well. #SudharJaaoWarnaSudhaarDenge#airstrike