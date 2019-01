IAS Officer का कमाल, 6 महीने में गायब कर दिया 13 लाख टन कूड़ा, कचरा घर बन गया ऐसा

इंदौर को 2018 में लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर का अवॉर्ड दिया गया. इंदौर के लोग स्वच्छता के मामले में सबसे आगे रहते हैं. लोग सफाई के लिए खून, पसीना एक कर रहे हैं. इसी बीच आईएएस ऑफिसर आशीष सिंह ने कुछ ऐसा किया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. उन्होंने 6 महीने के अंदर कूड़े घर को सिटी फॉरेस्ट बना दिया है. उन्होंने 6 महीने के अंदर 13 लाख टन कूड़ा गायब कर दिया है.

What an achievement of team Indore!!

Before and after photos of Indore's garbage dumpsite. We toiled day and night for 6 months and reclaimed 100 acres of land worth 300+ crores. #IndoreRahegaNo1@CMMadhyaPradesh@MoHUA_India@Secretary_MoHUA@SwachhBharatGov@PMOIndia@swarup58pic.twitter.com/3Wg5zhagsT