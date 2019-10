अपनी नौकरी छोड़ने वाले IAS अफसर ने दी लोगों को सलाह, "पहले खरीदें वॉशिंग मशीन, फिर छोड़ें नौकरी"

भारत में सिविल सर्विस एग्‍जाम क्लियर करना बेहद टेढ़ी खीर है. हर साल लाखों उम्‍मीदवार इस एग्‍जाम में बैठते हैं लेकिन मुट्ठी भर लोग ही सफल हो पाते हैं. जो इस एग्‍जाम को क्रैक कर लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है. लेकिन अगर कोई आईएएस बनने के बाद नौकरी छोड़ दे तो सोचिए वह इस फैसले को लेने से पहले क्‍या नहीं सोचता होगा. लेकिन जब आईएएस अफसर कननन गोपीनाथन (Kananan Gopinathan) ने हाई-प्रोफाइल जॉब छोड़ने का फैसला किया तब उन्‍होंने यह नहीं सोचा होगा क‍ि गंदे कपड़े उनकी सबसे बड़ी समस्‍या बन जाएंगे.

कननन ने हाल ही में ट्विटर पर पोस्‍ट करते हुए बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद वह किस तरह की समस्‍याओं का सामना कर रहे हैं. इसी के साथ उन्‍होंने इस बात का खुलासा भी किया कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्‍हें अपने सारे कपड़े खुद ही धोने पड़े रहे हैं.

उन्‍होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "आईएएस छोड़ने के बाद मुझे जिस चीज का सबसे ज्‍यादा अफसोस होता है वह यह कि हर टूर के बाद मुझे अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं. जो कोई भी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा है वह वॉशिंग मशीन खरीदे बिना ऐसा बिलकुल न करे. मैं फिर से दोहराता हूं. जब तक आप वॉशिंग मशीन न खरीद लें तब तक नौकरी न छोड़ें."

The only thing I regret about leaving the IAS. Washing clothes after every tour.



To all those who are contemplating to quit. Do not quit before you purchase a washing machine. I repeat. Do not quit before you purchase a washing machine. pic.twitter.com/N4HPfT7Bsq