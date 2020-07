बाढ़ के पानी में उतरा पाकिस्तानी पत्रकार, IAS ने कहा - इसे कहते हैं जुनून - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पत्रकार बाढ़ के पानी में खड़ा हुआ और उसके हाथ में माइक है. वो भारी बारिश के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट दे रहा है. उसने बताया कि कैसे बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में बढ़ रहा है और इससे फसलें खराब हो रही हैं.

अवनीष शरण ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या, आपने ऐसा ज़ुनूनी पत्रकार देखा है? पत्रकारिता का इतिहास जब लिखा जाएगा, इनका नाम सबसे ऊपर होगा.'

देखें Video:

क्या, आपने ऐसा ज़ुनूनी पत्रकार देखा है ??

पत्रकारिता का इतिहास जब लिखा जाएगा , इनका नाम सबसे ऊपर होगा.

VC: SM pic.twitter.com/qDO5Swy01O — Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 29, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 29 जुलाई की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक करीब 5 हजार व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी फनी लग रहा है. लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं....

The world needs sincere journalists like him — Aditya Narayan Naik (@adityannaik) July 29, 2020

It's happen only in Pakistan — raman (@pariti_1969) July 29, 2020

ऐसा काम पाकिस्तान के ही पत्रकार कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर ही लोग इन्हें देखेंगे — Saurabh Kumar Sippy (@Saurabhsippybgs) July 29, 2020