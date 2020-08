शख्स ने देसी जुगाड़ से 'नदी' में दौड़ाई बाइक, देखकर IAS हैरान, बोले- ऐसा कभी नहीं देखा - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक पर बैठा है और सामने जलभराव है. वो बाइक को स्टार्ट करता है और नदी में गाड़ी को दौड़ा देता है. उसने पेट्रोल को हैंडल के ऊपर रखा है और साइलेंसर को भी ऊपर की तरफ रखा है. इससे पानी न पेट्रोल में जाएगा और न साइलेंसर में. उसके पीछे एक शख्स बैठता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है.

अवनीष शरण ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऐसा कभी नहीं देखा. शानदार जुगाड़. (कोशिश करना खतरनाक हो सकता है.)' हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कहां फिल्माया गया था, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कई लोगों ने बताया कि यह असम में दर्ज किया गया था - एक राज्य जो हाल ही में भारी बाढ़ का गवाह था.

देखें Video:

Have never seen before !! ‘Jugaad' at it's best. VC: SM (It may be dangerous to try) pic.twitter.com/sTP0BYvpnL

अवनीष शरण ने इस वीडियो को 11 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 9 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने वीडियो पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I used to always think that there this problem of water logging in the nation why haven't the bikes or cars provided with some accessory to deal in such situations

N look these boys did the required modification