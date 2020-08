अचानक जमीन में समा गया कुआं, देखने वालों के उड़े होश, IAS बोले- '2020 कुछ भी कर सकता है...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कुआं है. बारिश के पानी से गिल्ली मिट्टी नीचे धंस जाती है और कुआं नीचे गिरने लगता है. देखते ही देखते कुआं जमीन में समा जाता है. पास में मौजूद लोग देखकर हैरान रह जाते हैं. आईएएस अफसर अवनीष शरण भी देखकर हैरान रह गए.

वीडियो शेयर करते हुए अवनीष ने लिखा, 'आपने कुएं में डूबते तो सुना होगा पर कभी कुआं डूबते सुना है? 2020 कुछ भी कर सकता है.'

देखें Video:

अवनीष शरण ने इस वीडियो को 8 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 75 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

This is horrible and looks well was quite old from south India it seems