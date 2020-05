ICC ने 9 बच्चों की फोटो डालकर पूछा- 'कौन है ये क्रिकेटर्स...', 8वां बच्चा है 'स्पिन का जादूगर'

इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्सिल (ICC) ने इंटरनेशनल फैमिली डे पर एक पोस्ट किया, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. उन्होंने 9 क्रिकेटर्स के बचपन की तस्वीर शेयर की और फैन्स से क्रिकेटर्स के नाम पूछे. आईसीसी ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर हम आपके के लिए एक गेम लेकर आए हैं. क्या आप बचपन की फोटो को देखकर बता सकते हैं कौन से क्रिकेटर्स हैं.'

On the occasion of #InternationalFamilyDay, we bring you a fun game!



Can you guess these nine cricketers from their childhood photos? pic.twitter.com/gdIybhfhZW