IND vs BAN: भारत के खिलाफ आंखों में काजल लगाकर आई ये बांग्लादेशी खिलाड़ी, बनीं 'Crush गर्ल', आए ऐसे कमेंट्स

Women T20 World Cup: आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 18 रन से हरा दिया. शेफाली वर्मा की दमदार पारी और पूनम यादव की फिरकी के जादू से टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला जीत लिया. मैच के दौरान क्रिकेट फैन्स की नजर बांग्लादेशी खिलाड़ी जहांनारा आलम (Jahanara Alam) पर पड़ी. वो हर बार की तरह इस बार भी मैच के दौरान आंखों में काजल लगाकर पहुंची थी. जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर क्रश गर्ल (Crush Girl) बन चुकी हैं. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

भारत के खिलाफ जहांनारा कुछ खास नहीं कर पाईं. गेंदबाजी में वो महंगी साबित हुईं. उन्होंने 4 ओवर में 33 रन पिटाए. वहीं बल्लेबाजी में भी वो 10 रन बनाकर आउट हो गईं. पूनम ने जहांनारा आलम (10) को स्टंप कराया. लेकिन काजल की वजह से वो सुर्खियों में बनी रहीं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

जर्नलिस्ट और कमेंटेटर मेलिंडा फेरल ने जहांनारा के लिए लिखा, ''मैं जानना चाहती हूं कि जहांनारा कौन सा आईलाइनर लगाती हैं. ताकी मैं भी उसे इस्तेमाल कर सकूं.'' दूसरे यूजर ने लिखा, ''जहांनारा को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''जहांनारा की आंखों में आईलाइनर कितना अच्छा लग रहा है.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''जहांनारा आलम क्रश ऑफ द मैच थीं.'' ट्विटर पर लोगों ने जहांनारा आलम पर ऐसे रिएक्ट किया...

All I want in life is to find out what brand of indestructible eyeliner Jahanara uses and to be able to apply it half as well. #T20WorldCup