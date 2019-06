पाकिस्तान की जीत पर सानिया मिर्जा ने दी बधाई, भारतीयों ने कहा- 'हराएंगे तो मायके वाले ही...'

ICC World Cup 2019, Eng Vs Pak: जो रूट (Joe Root) और जोस बटलर (Jos Butler) के शतकों पर मोहम्मद हफीज (Mohammed Hafeez) का आलराउंड प्रदर्शन भारी पड़ गया जिससे पाकिस्तान (Pakistan) ने खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर वाले मैच में सोमवार को यहां 14 रन से हराकर आईसीसी विश्व कप (Cricket World Cup 2019) में अच्छी वापसी की. वेस्टइंडीज से हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ जीत प्राप्त की. पाकिस्तान की जीत से खुश शोएब मलिक (Shoaib Malik) की पत्नी और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने पाकिस्तान टीम को ट्विटर पर बधाई दी है. जिसके बाद लोगों ने फिर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

Congratulations to Team Pakistan on bouncing back the way they did and being as unpredictable like it always is !!! @cricketworldcup got more interesting than it already was