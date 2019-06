WI vs AUS: स्टेडियम पर छक्के को पकड़ने में फैन ने गिराया अपना खाना, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें VIDEO

ICC Cricket World Cup 2019, West Indies Vs Australia: वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया (WI vs AUS) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मैच को जीत लिया. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे नाथन कोल्टर नाइल और स्टीव स्मिथ के अर्धशतकों के बाद मिशेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 15 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बल्लेबाज ने छक्का जड़ा जो सीधे एक फैन के पास गया. कैच लपकने के लिए उसने कोशिश की, जिसमें उसके क्रिस्प गिर गए. जिसके बाद होस्ट एल्मा स्मिथ ने उनको दूसरा क्रिस्प दिया.

When the chips are down, you can always count on @Elmakapelmapic.twitter.com/l0rqklKNv7