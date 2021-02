Texas में आया बर्फीला संकट, घर के अंदर पंखों पर और नलों के अंदर जमी बर्फ, हैरान कर देंगी तस्वीरें

ठंड और बर्फ की वजह से बिजली के तार खराब हो चुके हैं. वहां के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य ने अपनी गैस बनाने की क्षमता का 40% हिस्सा खो दिया है, जिसमें प्राकृतिक गैस कुओं और पाइपलाइनों के साथ-साथ हवा के टरबाइन भी जमने की वजह से बंद हो गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर टेक्सास में रह रहे लोगों ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जायेंगे.

इन तस्वीरें में पीने के पानी, पंखा और नल के पानी में हर जगह बर्फ जम गई है. बिजली न होने की वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

टेक्सास के एक व्यक्ति ने बर्फ से ढके राजमार्ग पर स्कीइंग करके ठंड के तापमान को बेहतरीन बनाया. ट्रैविस मैकगुलम (Travis McGullam) ने एक फेसबुक वीडियो साझा किया, जिसमें वे ह्यूस्टन में इंटरस्टेट 10 पर स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

टेक्सास के कई अन्य लोगों ने वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य की सड़कों को आइस स्केटिंग करने वालों के लिए बर्फ रिंक में बदल दिया गया है.

