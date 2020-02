पक्षियों ने अपने बच्चे को ऐसे खिलाया खाना, IFS ऑफिसर ने शेयर किया वीडियो, बोले- 'प्रकृति की सबसे...' देखें Video

भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी प्रवीण कासवान (Parveen Kaswan) अक्सर सोशल मीडिया पर वन्यजीव तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. आज सुबह, प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया, जिसमें दो राजहंसों को लड़ते हुए दिखाया गया है. वीडियो में, एक फ्लेमिंगो दूसरे पक्षी के सिर पर अपनी चोच रख देता है. उस हिस्से से खून बहता दिखाई दे रहा है. उन्होंने इस वीडियो को प्रकृति की सबसे आश्चर्यजनक चीज बताया है.

कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए स्पष्ट किया कि ये दोनों पक्षी लड़ नहीं रहे हैं. उन्होंने लिखा, ''नहीं, ये फाइट नहीं कर रहे हैं.'' उन्होंने बताया कि दो राजहंस वास्तव में एक चूजे को खिला रहे हैं, और 'रक्त' या लाल लिक्विड वास्तव में क्रॉप मिल्क है. उन्होंने लिखा, ''माता-पिता राजहंस अपने पाचन तंत्र में क्रॉप मिल्क का उत्पादन करते हैं और इसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए फिर से तैयार करते हैं.''

कासवान ने आगे बताया, ''इस क्रॉप मिल्क में प्रोटीन होता है. जो कि एलिमेंटरी कैनाल का हिस्सा है, जहां भोजन पाचन से पहले जमा होता है. यानी सॉलिड खाना खाने से पहले पक्षी अपने बच्चे को इस तरह खाना खिलाते हैं.''

देखें Video:

No they are not fighting. This is one of the most amazing thing in nature. Parent flamingos produce crop milk in their digestive tracts & regurgitate it to feed young ones. See how together they are doing it. Source: Science Channel. pic.twitter.com/GrJr4irGox