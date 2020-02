चीते के बच्चे ने सीखी छुपकर शिकार करने की कला, IFS अफसर ने लिखा- 'ऐसे बनते हैं शातिर शिकारी...' देखें पूरा Video

चीते के बच्चों का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. 13 सेकंड की इस क्लिप को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के ऑफिसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने इस वीडियो को शेयर किया है. ये वीडियो इतना प्यारा है कि आप एक से ज्यादा बार जरूर देखेंगे. वीडियो में दो चीते के बच्चों को शिकार करने का प्रयास करते दिखाया गया है.

सरदार जी ने गजब अंदाज में की शायरी, आनंद महिंद्रा भी देखकर हुए हैरान, बोले- 'आ जाएगी मुस्कान...' देखें Video

चीते के बच्चे बहुत कम उम्र से शिकार करना सीखते हैं क्योंकि यह एक आवश्यक सरवाइवल स्किल है. एक वर्षीय शावक अपनी मां के साथ शिकार में भाग लेते हैं. सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''चीते के बच्चे छोटी उम्र में ही छिपकर शिकार करने की कला सीख जाते हैं. जिनके ठीक से बाल भी नहीं निकले हैं. ऐसा करने से वो जल्द ही बड़े शिकारी बन जाते हैं.''

जन्म के बाद डॉक्टर कर रहे थे रुलाने की कोशिश, जैसे ही मारा तो गुस्से से देखने लगी बच्ची, Photos हुईं वायरल

देखें VIDEO:

Learning early the sneaking skills for hunting

Young Cheetah cub, still with the silver strip of fur called mantle running all the way down their back, trying to perfect the art of sneaking that makes them great hunters. pic.twitter.com/EL5qz9Wayp