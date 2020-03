कैमरे से खींची गई इस तस्वीर में आप बता सकते हैं कितने बाघ शिकार के लिए बैठे हैं

भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर चुनौती दी है कि इसमें कितने बाघ दिखाए दे रहे हैं. तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि लंबी-लंबी घास उगी हुई है. नंदा पहले भी ट्विटर पर वन्य जीवों से जुड़ी तस्वीरें डालते रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर एक और तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक बाघ घनी झाड़ियों के बीच दिखाई दे रहा है. उन्होंने लिखा कि 'छल और गुमराह' करने का यह सबसे अच्छा तरीका है. क्या आप बता सकते हैं कि दाई तस्वीर में कितने बाघ दिख रहे हैं.

Camouflaging & misdirection explained best. U can see one tiger in the left. Can you find out how many are there in the right picture? pic.twitter.com/zSvvjwAjvX



इस पर एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर साफ होने की बात कही तो सुशांत नंदा ने एक और तस्वीर शेयर की और पूछा कि अब बताओ आपने कितने बाघ देखे.

It was not a challenge. It was to explain the evolution of the colours of tiger skin to function in 2 ways for survival. Will elaborate that later. Here is a better one of the same. Can u please identify now? pic.twitter.com/Ya808Wf6Me