IIT कानपुर ने बनाया 4 किलो का हेलीकॉप्टर, बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों से भी ढूंढ निकालेगा दुश्मन

यह हेलीकॉप्टर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े शो एयरो इंडिया 2021 के दौरान IIT कानपुर के स्टार्टअप इंड्योरएयर हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बनेगा. IIT कानपुर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चार किलो का हल्का हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है जो एयरो-इंडिया 2021 में भाग लेगा. हेलीकॉप्टर की डिजाइन सेना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है.

A 4 kg light helicopter has been developed by #IITKanpur incubated company #EndureAir Pvt Ltd which will participate in Aero-India 2021 to be held in Bangaluru.@startupindia@IncubatorIITK#MakeInIndia#startupindia@MoCA_GoIpic.twitter.com/L1C6VRahe8