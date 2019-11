पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बोले- 'रात के समय पेड़ ऑक्सीजन देते हैं...' लोगों ने ऐसे उड़ाया मजाक

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके लिए उनका खूब मजाक उड़ रहा है. मजाक इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बताया कि रात के समय पेड़ ऑक्सीजन देते हैं. इतना कहने पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और आईस्टीन खान कह रहे हैं.

उद्धव ठाकरे के सीएम बनने पर एक्ट्रेस राखी सांवत का Video वायरल, बोलीं- 'मैं मुख्यमंत्री के लिए तड़प रही हूं...'

एक इवेंट में स्पीच के दौरान उन्होंने कहा, ''दरख्त रात में ऑक्सीजन देते हैं.'' "नई वैज्ञानिक खोजों" के लिए लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. ये इवेंट कम-आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स के लिए था. जैसे ही उन्होंने स्पीच में यह कहा तो लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देखे गए.

महाराष्ट्र की राजनीति पर मेल खाता ये फिल्मी सीन वायरल, तीन फेल स्टूडेंट्स ऐसे बने टॉपर, देखें Video

देखें Video:

Trees produce oxygen at night: Einstein Khan. pic.twitter.com/Kqb3ODLySY — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) November 27, 2019

कुछ दिनों पहले इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजाक उड़ाया था. उन्होंने कहा था, ''बिलावल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह कहते हुए चौंका दिया कि जब बरिश होती है तो पानी आता है.'लोगों ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले खुद के विज्ञान के ज्ञान के बारे में कहा गया था. इमरान खान (Imran Khan) ने हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के समक्ष बोलते हुए जर्मनी और जापान का ज़िक्र किया, और उनके संबोधन में कहा गया कि दोनों देशों की सीमा एक-दूसरे से मिलती है, जिसपर उनको खूब ट्रोल किया गया था. कुछ लोगों ने सवाल किया कि एक ऑक्सफोर्ड स्नातक ऐसी गलती कैसे कर सकता है, जबकि अन्य ने खान के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की.

शख्‍स को लगातार आ रही थी खांसी, डॉक्‍टर ने चेक किया तो नाक और गले में निकली दो-दो जोंक

Pakistani PM @ImranKhanPTI is #Oxford graduate and I attended a government school but I knew that trees produce carbon dioxide at night when I was only 8 yrs old — #Quetta (@ShahidQuetta) November 27, 2019

I think He meant when night in Pakistan plant release oxygen in America — ishtiaq (@idfarooqui) November 28, 2019