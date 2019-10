वैसे तो हम अकसर 'ज‍ियो और जीने दो' की माला जपते रहते हैं, लेकिन जब बात लड़कियों के पहनावे पर आती है तो हमारे सुर बदलते देर नहीं लगती. अपने पहनावे को लेकर लड़कियां न स‍िर्फ पुरुषों बल्‍कि दूसरी महिलाओं के भी ताने सुनती हैं. हाल ही में एक 28 साल की महिला को अपने पहनावे के कारण बीच सड़क शोषण का सामना करना पड़ा. महिला ने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी. मामला बेंगलुरु का है और पीड़‍ित महिला पेशे से इंजीनियर है. घटना का पूरा वीडियो महिला की दोस्‍त ने रिकॉर्ड कर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया.

खबर के मुताबिक महिला गुरुवार रात बाइक पर जा रही थी. तभी एक अजनबी ने उसे रोका और कपड़ों को लेकर उस पर चिल्‍लाने लगा. वह महिला पर 'भारत के नियमों' का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा था. फेसबुक पोस्‍ट के मुताबिक, "उस अजनबी ने महिला पर चिल्‍लाते हुए कहा, क्‍या तुम भारतीय हो? प्‍लीज भारत के नियम-कानूनों का पालन करो."

यह घटना बेंगुलुरु के एचएसआर लेआउट इलाके की है. उस आदमी ने महिला से कहा, "क्‍या तुम्‍हारे घर पर कपड़े नहीं हैं." जब महिला ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो वह आदमी वहां से भाग गया.

महिला की दोस्‍त ने फेसबुक पर लिखा है कि वह आदमी नशे में नहीं था और दिखने में पढ़ा-लिख रहा था. इसके बावजूद वह लड़की को बीच रास्‍ते रोकर कपड़ों को लेकर नसीहतें दे रहा था.

द न्‍यूज मिनट ने महिला के हवाले से लिखा है, "मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी. मैं पिलियन चला रही थी और तभी मैंने दाहिने ओर देखा. टू-व्‍हीलर पर एक आदमी था और वो मेरे ऊपर चिल्‍लाते हुए कहने लगा, 'क्‍या तुम्‍हारे घर पर कपड़े नहीं हैं?' जब मैंने पूछा कि उसे क्‍या प्रॉब्‍लम है तो वह मेरे ऊपर चिल्‍लाते हुए कहना लगा कि भारतीय महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मैंने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी. मुझे समझ नहीं आया कि उसे इससे प्रॉब्‍लम क्‍यों थी."

ट्विटर यूजर्स ने इस पूरे मामले को लेकर उस आदमी की जमकर आलोचना की है:

हालांकि महिला इस घटना को लेकर पुलिस के पास नहीं गई क्‍योंकि उसे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और पुलिस वाले उस आदमी का ही समर्थन करेंगे. महिला के मुताबिक, "पुलिस की मानसिकता भी वैसी ही है. अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वे भी मुझे दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहेंगे. इसलिए मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई."