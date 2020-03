IND vs SL: इरफान पठान ने जड़ा इतना लंबा छक्का, देखते रह गए सचिन तेंदुलकर, देखें इनिंग का पूरा Video

Road Safety World Series: अनअकेडमी रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स (India Legends Vs Sri Lanka Legends) के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया और इसी के साथ अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने नाबाद 57 की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 31 गेंद पर 57 रन जड़े, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनके शानदार शॉट्स को देखकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी हैरान रह गए. वो भी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर तालियां बजाने लगे. किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाबला टीम इंडिया जीत लेगा. लेकिन इरफान पठान की दमदार पारी की वजह से टीम इंडिया ने मुकाबला जीता.

देखें Video:

The Highlights of The Match Winning Knock Played by @IrfanPathan

57* In just 31 Deliveries #IrfanPathan#roadsafetyworldseries2020#IndiaLegends#INDvsSL#CricketMeriJaan#cricketsuperstar#pathanpowerpic.twitter.com/9BiGyWzBLJ