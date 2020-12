Ind Vs Aus: गेंदबाज ने डाली ऐसी रहस्यमयी गेंद, आउट होने के बाद ऐसे देखने लगे विराट कोहली - देखें Video

6 ओवर में टीम इंडिया 1 विकेट खोकर 48 रन बना चुके थे. एरॉन फिंच ने मैच में डेब्यू कर रहे मिशेल स्वेप्सन को गेंद थमाई. सामने विराट कोहली क्रीज पर थे. स्वेप्सन ने उनकी ऑफ स्पिन गेंद डाली, विराट कोहली ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बाउंस ले गई. विराट ने शॉट मारा, तो बॉल स्वेप्सन के हाथ में आ गई. आउट होने के बाद विराट कोहली हैरानी से पिच को देखने लगे.

Not Mitch Swepson's greatest-ever ball, but maybe his biggest-ever wicket - no wonder he's smiling! 😁 #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvINDpic.twitter.com/jFA78rd1uT