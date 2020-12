Ind Vs Aus: गेंदबाज ने पिच पर नचाई गेंद, बोल्ड होने के बाद ऐसे देखने लगे मयंक अग्रवाल - देखें पूरा Video

ऑस्ट्रेलिया 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 32 रन बना चुका था. मयंक अग्रवाल चेतेश्वर पुजारा के साथ जमने की कोशिश कर रहे थे. टीम इंडिया को इस वक्त बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी. लेकन पेट कमिंस ने आते ही मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया. ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर के अंदर ही ओपनर्स को आउट करने में कामयाब रहा.

देखें Video:

Patty with a peach!



Through the gate of Agarwal with a wonderful delivery! #AUSvINDpic.twitter.com/ZQjeHEHyuI