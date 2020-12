Ind Vs Aus: मिशेल स्टार्क ने किया पृथ्वी शॉ को शून्य पर आउट, बोल्ड मारकर ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

टीम इंडिया ने डे-नाइट टेस्ट में शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शॉ को मौका दिया है. शॉ काफी समय से फ्लॉप चल रहे हैं. आईपीएल में भी वो कुछ खास नहीं कर सके. आईपीएल में तो उनको बीच में ड्रॉप भी कर दिया गया था. प्रैक्टिस मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे में उनको सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे. जैसे ही शॉ बल्लेबाजी करने उतरे तो स्टार्क ने उनको बोल्ड आउट कर दिया. शॉ बिना कोई रन बनाए आउट हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात होने लगी है. फैन्स जमकर शॉ को ट्रोल कर रहे हैं.

With the second ball of the Test! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvINDpic.twitter.com/4VA6RqpZWt