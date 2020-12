Ind Vs Aus: 1 मिनट के Video में देखें विराट कोहली की धमाकेदार पारी, ऐसे किया कंगारुओं पर Attack

टीम इंडिया के शुरुआती दो विकेट 32 रन पर ही गिर गए थे. उस वक्त विराट कोहली आए और पारी को संभाला. उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ 68 रन की साझेदारी की. उसके बाद उन्होंने उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ रन बटौरे. लेकिन एक गलत कॉल की वजह से विराट कोहली रन आउट हो गए. बता दें, इस साल विराट कोहली का एक भी शतक नहीं है. वो 74 रन बनाकर खेल रहे थे और शतक ठोकने का सुनहरा मौका था.

