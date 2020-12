Ind Vs Aus: स्टम्पिंग नहीं कर पाए, तो मैथ्यू वेड को याद आए MS Dhoni, धवन से कही यह बात - देखें Video

मैच के 9वें ओवर में कप्तान मैथ्यू वेड ने मिशेल स्वेप्सन (Mitchell Swepson) को गेंद थमाई थी. क्रीज पर शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे. स्वेप्सन ने बाहर की तरफ गेंद डाली, धवन ने आगे झुककर मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे कीपर वेड के पास आ गई. उन्होंने तुरंत गिल्ली उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले धवन अपने पैर क्रीज के अंदर रख चुके थे. नॉट आउट दिए जाने के बाद मैथ्यू वेड ने धवन से कहा, 'धोनी की तरह नहीं, धोनी जैसा जल्दी नहीं था.' माइक पर यह सुनकर कमेंटेटर भी हंस पड़े. धवन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी.

देखें Video:

When cricketers become legends..



After the stumping act...Wade says

“Not #Dhoni...not quick enough like #Dhoni”



pic.twitter.com/p0LXB0joW9