Ind Vs Aus: जीत के बाद ऐसे मनाया टीम इंडिया ने जश्न, खुशी से उछल पड़े मोहम्मद सिराज - देखें Video

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने जैसे ही जीत के लिए रन भागे तो टीम इंडिया जश्न मनाने लगी. पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने भी जश्न मनाया. सोशल मीडिया (Social Media) पर जीत का मोमेंट काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.

देखें Video:

Ending a year on a winning note. What a comeback by Team #India.

Someone told if India loose pink ball test, they will loose by 4-0, where is @MichaelVaughan ?#MelbourneTest#boxingday2020#INDvAUSpic.twitter.com/qLVGExVktb