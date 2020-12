Ind Vs Aus: टीम इंडिया को मिली जीत तो वीरेंद्र सहवाग ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- 'गिल दिखा Chill'

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने मजेदार ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्पेशल जीत. शानदार डिटरमिनेशन और महान चरित्र. रहाणे की शानदार कप्तान, गेंदबाज खतरनाक दिखे और गिल चिल दिखा.'

A really special win at the MCG.

Great Determination and great character. Rahane led from the fron,the bowlers were terrific and Gill is chill. pic.twitter.com/X3UO8H2LgR