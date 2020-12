Ind Vs Aus: शार्दुल ठाकुर ने ऐसे दिया स्टीव स्मिथ को चकमा, विकेट लेकर ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर में 1 विकेट खोकर 56 रन बना चुका था. क्रीज पर स्टीव स्मिथ और एरॉन फिंच क्रीज पर टिके हुए थे. शार्दुल ठाकुर ने पांव के पास गेंद डाली. स्मिथ ने पीछे की तरफ शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर कीपर केएल राहुल के पास चली गई. बड़ा विकेट मिलने के बाद शार्दुल ठाकुर ने जमकर जश्न मनाया. विराट कोहली भी खुशी से उछल पड़े.

देखें Video:

No century for Steve Smith



Shardul Thakur with the big wicket.



Live #AUSvIND: https://t.co/L7AjidJPm9pic.twitter.com/du4akmeNPB