Ind vs Aus: शुभमन गिल ने बाउंसर पर जड़ा धुआंधार छक्का, देखता रह गया गेंदबाज - देखें पूरा Video

6 ओवर में टीम इंडिया 1 विकेट खोकर 29 रन बना चुका था. टीम इंडिया को बड़े शॉट्स की जरूरत थी. क्रीज पर शुभमन गिल खड़े थे और जोस हेजलवुड 7वां ओवर डाल रहे थे. हेजलवुड ने बाउंडर गेंद डाली, तो शुभमन गिल ने पीछे की तरह बल्ला घुमा दिया. ऐसा लग रहा था कि फील्डर कैच कर लेगा. लेकिन शॉट की टाइमिंग इतनी अच्छी थी, कि बॉल सीधे बाहर निकल गई.

