Ind vs Aus: बल्लेबाज़ी कर रहे शुभमन गिल से लाबुशेन ने पूछा सवाल, बोले - 'मैच के बाद बताता हूं' - देखें Video

बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेले. वहीं पास में फील्डिंग कर रहे मार्नस लाबुशेन ने शुभमन गिल से पूछा, 'आपका पसंदीदा बल्लेबाज कौन है, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली.' जिस पर गिल ने कहा, 'मैच के बाद आपको बताता हूं.' यह बातचीत स्टम्प्स कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

देखें Video:

Marnus just wants to know who Gill's favourite player is! #AUSvINDpic.twitter.com/VvW7MixbQR