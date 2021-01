Ind Vs Aus: मोहम्मद सिराज ने जाल में फंसाकर बनाया डेविड वॉर्नर को शिकार, फिर ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

दो टेस्ट में मौजूद न रहने के बाद डेविड वॉर्नर ने तीसरे टेस्ट में वापसी की. लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए. डेविड वॉर्नर 5 रन बनाकर खेल रहे थे. मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने उतरे और उनको बाहर की तरफ गेंद डालीं. वो बाहर बॉल डालकर उनको शॉट मारने के लिए ललचा रहे थे. सिराज का यह प्लान सफल रहा और डेविड वॉर्नर चौका मारने के चक्कर में स्लिप पर कैच आउट हो गए.

देखें Video:





Welcome back to Test cricket, David Warner...



He chases one from Mohammed Siraj and goes early doors.



He even got a bit of a send-off #AUSvINDpic.twitter.com/ijfWBYLEWf