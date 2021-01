Ind vs Aus: जडेजा ने बुलेट की रफ्तार से मारा थ्रो, हैरतअंगेज अंदाज में किया स्मिथ को Run-out - देखें Video

9 विकेट गिरने के बाद स्टीव स्मिथ बड़े शॉट्स खेल रहे थे. वो जल्दी रन बनाने की कोशिश में थे. वो हर गेंद पर चौके की तलाश में थे. नहीं तो वो एक रन लेने की बजाय दो रन निकाल रहे थे. जसप्रीत बुमराह की गेंद पर उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेला. जडेजा बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. वो दौड़ते हुए आए और बुलेट की तरह गेंद फेंकी. बॉल सीधे स्टम्प्स पर लगी. स्मिथ ने डाइव लगाकर अंदर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो उससे पहले ही आउट हो चुके थे.

Ravindra Jadeja You're amazing. What an incredible Run out. Steve Smith out with a Outstanding Throw run out by Jadeja. #AUSvINDtest#AUSvIND#AUSvsINDpic.twitter.com/CzDCjUz1bl