Ind vs Aus: Rishabh Pant ने आगे बढ़कर जड़ा धुआंधार छक्का, देखते रह गए नाथन लायन - देखें Video

ऋषभ पंत ने काफी धीमी शुरुआत दी. उसके बाद उन्होंने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. टीम इंडिया 3 विकेट खोकर 155 रन बना चुका था. ऐसे में टीम इंडिया को काफी संभलकर खेलना था. लेकिन पंत ने अपना नेचुरल क्रिकेट दिखाया. उन्होंने बड़े शॉट खेले. नाथन लायन की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर लायन हैरान रह गए.

