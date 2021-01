Ind vs Aus: ऋषभ पंत को आउट करने के लिए ब्रेक में स्मिथ ने पिच पर किया कुछ ऐसा - देखें Video

ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान स्टीव स्मिथ पिच पर आए और पिच पर बैटिंग गार्ड को मिटाने लगे. वो पैरों से पिच को घिसकर गार्ड को मिटा रहे थे. ड्रिंक्स के बाद पंत पिच पर आए और उन्होंने फिर अपना गार्ड बना दिया. इसके लिए सोशल मीडिया पर स्मिथ की खूब आलोचना हो रही है. स्मिथ का यह प्लान पूरी तरह से फ्लॉप रहा. उसके बाद भी पंत ने बड़े-बड़े शॉट्स खेले. यह घटना विकेट के कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई.

देखें Video:

After drinks break Aussie comes to shadow bat and scuffs out the batsmen's guard marks.



Rishabh Pant then returns and has to take guard again.#AUSvIND#AUSvsIND#AUSvINDtestpic.twitter.com/aDkcGKgUJC