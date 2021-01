Ind vs Aus: टिम पेन ने छोड़ा 'लड्डू' कैच, तो कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले बोले - ग्लव्स पर गौर करें, ज़ुबान पर नहीं - देखें Video

आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 विकेट चाहिए थे. ऑस्ट्रेलिया को पता था कि एक विकेट मिलने के बाद वो मैच के करीब पहुंच जाएंगे. मिशेल स्टार्क की गेंद पर विहारी की शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद एज लेकर कीपर के पास चली गई. टिम पेन से यह कैच छोड़ दिया. उस वक्त हर्षा भोगले हिन्दी कमेंट्री कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'गौर करें ग्लव्स पर, जुबान पर नहीं टिम पेन.'

देखें Video:

Vihari edges and a chance goes down late on the final day...



Live coverage: https://t.co/xdDaedY10F#AUSvINDpic.twitter.com/UdVjUmKYrS