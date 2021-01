Ind Vs Aus: क्रिकेट स्टार्स ने कहा था- बुरी तरह हारेगी टीम इंडिया, आनंद महिंद्रा बोले- 'रोटी में लपेटकर खा जाओ...'

आनंद महिंद्रा ने एक प्रिंटशॉट शेयर किया. जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों ने अपने रिएक्शन दिए. जिस पर आनंद महिंद्रा ने मजेदार रिएक्शन दिया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा था, 'क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिना विराट कोहली के टीम इंडिया की बेटिंग लाइन-अप का क्या होगा? वो काफी मुश्किल में हैं.' रिकी पोटिंग ने कहा था, 'क्लीनस्वीप करने का अच्छा मौका है. कोहली नहीं है. उनके पास टॉस के बाद कोई पिक करने वाला नहीं है.'

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लिखा, 'टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज में 4-0 से सीरीज हारेगा.' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क वॉ ने कहा था, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत कैसे बाउंस बैक करेगा. ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीतेगा.' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत के पास एक ही टेस्ट मैच जीतने का मौका है, वो है एडिलेड मे. मुझे नहीं लगता कि वो पलटवार कर सकते हैं.'

आनंद महिंद्रा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप अपने शब्दों को कैसे खाना चाहेंगे? ग्रिल्ड, फ्राइड, बेक किया हुआ ... चपाती या डोसे में लिपटा हुआ?'

How would you like to eat your words? Grilled, fried, baked...wrapped in a chapati or dosa? pic.twitter.com/nZs3Z2N8Fa