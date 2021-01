Ind Vs Aus: गेंदबाज ने हाथ पर मारी गेंद तो जमीन पर गिर गए चेतेश्वर पुजारा, फिर उठकर दिया 'मुंहतोड़ जवाब' - देखें Video

भारत 2 विकेट खोकर 132 रन बनाए थे. टीम इंडिया को जीत के लिए 196 रन चाहिए थे. क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे थे. जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए. वो बार-बार पजारा को बाउंसर डाल रहे थे. उनकी एक गेंद पुजारा की अंगुली पर लगी, जिससे वो दर्द से उछल पड़े और जमीन पर गिर गए. कुछ देर बाद वो फिर उठे और धैर्य के साथ-साथ बड़े शॉट भी लगाए.

Ouch! Pujara rips his glove off after copping one flush on the glove!



