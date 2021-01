Ind Vs Aus: ऐतिहासिक जीत के बाद अश्विन ने उड़ाया टिम पेन का मजाक, बोले- 'जिंदगी भर सीरीज याद रहेगी...'

तीसरे टेस्ट में कप्तान टिम पेन ने बल्लेबाजी कर रहे अश्विन को कहा था कि गाबा टेस्ट के लिए इंतजार नहीं कर सकता. इसी कमेंट पर अश्विन ने चुटकी ली है. अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'गाबा से गुड ईवनिंग. माफी चाहता हूं कि यह मैच नहीं खेल पाया. लेकिन शुक्रिया होस्ट करने के लिए और हार्ड वर्क के लिए. यह सीरीज हमें जिंदगी भर याद रहेगी.'

Good evening from Gabba!! I am sorry I couldn't play here but thanks for hosting us and playing some hard cricket during these tough times. We will remember this series forever! @tdpaine36@CricketAus