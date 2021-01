Ind Vs Aus: विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने गाया- 'स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन...' - देखें Viral Video

दूसरी ईनिंग में ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट खोकर 196 रन बना चुका था. ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को 220 की बढ़त बना चुका था. क्रीज पर कैमरून ग्रीन और कप्तान टिम पेन बल्लेबाजी कर रहे थे. पीछे खड़े ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कहा, जो विकेट पर लगे माइक पर कैद हो गया. उन्होंने कहा, 'ऐसे वेब फेंकों वेब, ऐसे करके फिस फिस, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, क्यों भाई.'

वो ऐसा कहकर टिम पेन को परेशान कर रहे थे.

Shane Warne- "Rishabh Pant should just zip it & let the Aussies concentrate at the crease.



