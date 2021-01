Ind Vs Aus: शुभमन गिल ने स्टार्क की तूफानी गेंद पर जड़ा ताबड़तोड़ छक्का, देखते रह गए 'कंगारू' - देखें Video

भारत 1 विकेट खोकर 105 रन बना चुका था. मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए. उस वक्त टीम इंडिया को 221 रन चाहिए थे. शुभमन गिल 74 रन बनाकर खेल रहे थे. स्टार्क ने उनको बाउंसर डालने की कोशिश की. गिल ने बल्ला घुमाया और लेग पर छक्का जड़ दिया. उनके छक्कों को देख कंगारू खिलाड़ी भी हैरान रह गए.

देखें Video:

Gill goes long - and sends the ball over the rope and down the race!



Live #AUSvIND: https://t.co/qvYTMSiZslpic.twitter.com/6MoNCPJM07