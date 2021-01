Ind Vs Aus: वाशिंगटन सुंदर ने 'जाल बिछाकर' किया स्टीव स्मिथ को आउट, ऐसे लिया अपना पहला टेस्ट विकेट - देखें Video

ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खोकर 87 रन बना चुका था. वाशिंगटन सुंदर अपने पहले विकेट की तलाश में थे. उन्होंने फील्डरों को पास में लगा दिया. वो मौका तलाश रहे थे कि स्टीव स्मिथ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करें. स्टीव स्मिथ ने ऐसा ही किया. उन्होंने लेग पर शॉट मारने की कोशिश की, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और रोहित शर्मा ने कैच को पकड़ लिया.

What a moment for Washington Sundar! His first Test wicket is the superstar Steve Smith! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvINDpic.twitter.com/ZWNJsn0QNN