Ind Vs Aus A: जसप्रीत बुमराह ने जड़ा शॉट, बॉल लगी गेंदबाज के सिर पर, सिराज ने किया कुछ ऐसा - देखें Video

जसप्रीत बुमराह की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंडियन्स इतने रन बना सका. मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शॉट खेला, बॉल सीधे गेंदबाज कैमरून ग्रीन (Cameron Green) के सिर पर लगी. नॉट स्ट्राइकर एंड पर खड़े मोहम्मद शिराज (Mohammed Siraj) तुरंत ग्रीन के पास पहुंचे और उनका हाल चाल लिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है. ट्विटर पर लोग उनके खेल भावना की खूब तारीफ कर रहे हैं.

9 विकेट खोकर इंडियन्स 165 रन बना चुका था. क्रीज पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शिराज बल्लेबाजी कर रहे थे. कैमरून ग्रीन गेंदबाजी कर रहे थे. ग्रीन ने बुमराह को बाल डाली तो उन्होंने सामने की तरफ शॉट खेला. ग्रीन ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे उनके सिर पर लग गई. सिराज तुरंत उनके पास पहुंचे. कुछ देर बाद उनको ड्रेसिंग रूम ले जाया गया. बल्लेबाज पैट्रिक रोव को ‘कनकशन सब्स्टीट्यूट' के तौर पर शामिल किया गया

देखें Video:

How is this for sportsmanship? Green cops one in the face, Siraj goes straight to check on him. #AUSAvIND#AUSAvINDApic.twitter.com/ivPYyFF4qa