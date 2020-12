रवींद्र जडेजा ने पीठ पर रखी बर्फ, अजय जडेजा बोले- 'गिलास में होनी चाहिए थी...' मिला ऐसा जवाब - देखें Video

पोस्ट मैच शो (Post Match Show) के दौरान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के कंधे पर बर्फ को रखे देखा गया, जिसको लेकर अजय जडेजा (Ajay Jadeja) ने उनको ट्रोल (Troll) कर दिया. बातचीत के दौरान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा (Ajay Jadeja) ने जडेजा से कहा, 'मैं चिंतित हूं. बर्फ वास्तव में गिलास में होनी चाहिए.' जिस पर जडेजा (Ravindra Jadeja) ने शानदार रिप्लाई दिया, जिसको सुनकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. उनका जवाब सुनकर स्टूडियों में भी सारे लोग हंस पड़े.

रवींद्र जडेजा ने जवाब देते हुए कहा, 'हां, यहां रात है, आप सही कह रहे हो. बर्फ को गिलास में होना चाहिए था.'

