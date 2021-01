टीम इंडिया की जीत के बाद ग्राउंड पर चिल्लाया ऑस्ट्रेलियाई फैन- 'भारत माता की जय' IPS बोला- दिल भी जीतेंगे - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम में भारतीय फैन्स जीत के बाद जश्न मना रहे थे. तभी एक ऑस्ट्रेलियाई फैन स्टैंड्स से चिल्लाया, 'भारत माता की...' उसके बाद फैन्स ने 'जय' का नारा दिया. उसके बाद विदेशी फैन ने 'वन्दे' चिल्लाया तो भारतीय फैन्स ने 'मातरम' बोला. इंटरनेट पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

आईपीएस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'India वाले हैं, खेल के साथ दिल भी जीतेंगे! गूजबम्स महसूस करिए. मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में दिल छू लेने वाला पल.'

देखें Video:

#India वाले हैं, खेल के साथ दिल भी जीतेंगे!

Feel the Goosebumps.

Some heart warming moments in Australia after #IndVsAus match.

VC- Social Media.#AUSvsIND#GabbaTest#TeamIndia@cricketaakashpic.twitter.com/XT7FklQjO7